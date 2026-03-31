«ميناء طرابلس» يستقبل شحنة ضخمة من البنزين

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد على الوقود في السوق المحلية، أعلن ميناء طرابلس البحري اليوم الثلاثاء عن وصول ناقلة المحروقات “إيستريلي سيمفوني” محملة بـ 29.5 ألف طن متري من وقود البنزين المستورد، وذلك لصالح شركة البريقة لتسويق النفط.

وتأتي هذه الشحنة ضمن خطة مدروسة لتأمين التوزيع المنتظم للوقود في مختلف المدن الليبية وتقليص أي فجوات محتملة في السوق، مما يعكس حرص شركة البريقة على ضمان استمرار توفر الوقود للمواطنين والمؤسسات الحيوية.

ويعد وصول هذه الناقلة جزءًا من سلسلة توريدات مستمرة يعتمد عليها قطاع الطاقة في ليبيا للحفاظ على توازن العرض والطلب، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود، لا سيما في ظل ارتفاع الحاجة إلى البنزين في أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، وفي إطار دعم المخزون الحالي في المناطق الشرقية، استقبل الرصيف النفطي بمدينة بنغازي مساء الأحد الماضي ناقلة THEANOULA، محملة بحوالي 17 ألف طن متري من وقود البنزين، لتعزيز التوافر وضمان استمرار الإمدادات لتلبية احتياجات المنطقة.

هذه الجهود المتزامنة من شركتي البريقة وموانئ ليبيا تأتي لتعكس التزام القطاع النفطي الوطني بتأمين الوقود وضمان استقرار السوق، وسط متابعة دقيقة لحركة الاستهلاك والتوزيع على المستوى المحلي.