ميناء مصراتة.. ضبط كميات من المخدرات وسجن أحد المتهمين

ضبطت النيابة العامة 14 ألف و910 قطعة من الحشيش و829 ألف و830 قرص مخدر، داخل ميناء مصراتة البحري، وأمرت بسجن أحد المتهمين في القضية احتياطيا.

وقال مكتب النائب العام إنّ نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وصل إليها بلاغ من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وقوة العمليات المشتركة، بوجود كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بحاوية مخصصة لنقل سلع قادمة من تركيا.

وتابع مكتب النائب العام أنّ عمليات الاستجواب أسفرت عن حبس أحد الضالعين في الواقعة، فيما تم توجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار بقية المتهمين.