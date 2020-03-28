مُتصدرة أعداد الوفيات.. إيطاليا تتجاوز حاجز العشرة آلاف

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 889 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الماضية.

وخلال 24 ساعة الأخيرة فقط قُتِل 889 شخصاً بسبب الفيروس، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 92472 مقابل تعافي 12384.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 10023.

وبحسب وكالة “رويترز”، تخطت إيطاليا اليوم عتبة 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 889 حالة وفاة جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 92،472.

وسجلت مقاطعة لومباردي، المحور الرئيسي للوباء لوحدها اليوم حوالي 542 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصبح العدد الإجمالي 39415 حالة في داخل المقاطعة.