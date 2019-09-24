مُتصدّر الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية “قيس سعيد”

الرئيسية | فيديومُتصدّر الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية “قيس سعيد” عين ليبيا | آخر تحديث: 24 سبتمبر 2019 - 18:11 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare كلمات مفتاحية: الرئاسة التونسية انتخابات تونس اقرأ أيضاالعامة للكهرباء تُحذر من انهيار الشبكة بعد الهجوم على محطتي الخمس«السراج» يبحث مع آمر المنطقة العسكرية الغربية التطورات العسكرية والأمنيةوصول مياه النهر الصناعي تدريجيًا إلى عدة مناطق بالعاصمة طرابلسبعد قصف مركز تاجوراء.. «الوفاق» تدرس إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المُهاجرين
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