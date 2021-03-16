مُتظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في عدن

متظاهرون في العاصمة اليمنية عدن اقتحمو اليوم الثلاثاء القصر الرئاسي بجنوب البلاد.

وأفادت قناة الحرة بأن المتظاهرين يحتجون على انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، وقد اقتحموا بوابات قصر معاشيق الرئاسي في عدن، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين اقتحموا القصر ووصلوا إلى قرب القاعة التي يتواجد بها الوزراء، وحاولت قوات الأمن تفريقهم.

وقام “محتجين عسكريين وأمنيين” نظموا أيضا تظاهرة احتجاجية أمام القصر للمطالبة بصرف مرتباتهم.

كما نقلت رويترز عن مسؤولين يمنيين قولهم إن رئيس الوزراء وبعض أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا ما زالوا داخل المبنى.

وووفق ما ذكرت مصادر لقناة الحرة أن “قيادات أمنية رفيعة” وصلت إلى قصر معاشيق، ومنهم مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي وقائد الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي جلال الربيعي، لإقناع المتظاهرين بالخروج من القصر.

وأضافت المصادر أنه تم إقناع المتظاهرين بالخروج من القصر، بعد “أن وصلت الرسالة” التي أرادوها.