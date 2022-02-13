مُخاطبا الروس، رئيس الأركان الأوكراني «أهلا بكم في الجحيم»

خاطب رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، القوات الروسية المنتشرة على حدود بلاده بالقول «أهلا بكم في الجحيم»، مؤكدا استعداد جيش بلاده للرد على أي عدوان.

جاء ذلك في بيان مشترك لزالوجني ووزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، نُشر على موقع وزارة الدفاع الأوكرانية، وسط تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا .

وقال رئيس الأركان الأوكراني إنّ 420 ألف جندي أوكراني، بما فيهم القادة، مستعدون للموت، وإنّهم يعملون باستمرار على تحسين القدرات الدفاعية وتماسك الوحدات والمهارات العسكرية.

وبيّن فاليري زالوجني أنّهم أسسوا تشكيلات قتالية، ونشروا قوات الدفاع الإقليمية في وقت قصير وتسليحها بصواريخ موجة مضادة للدبابات ونظام الدفاع الجوي المحمول، قائلا «لقد عززنا الدفاع عن كييف».

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، أنّ الوضع الآن أصبح مختلف تماما، مشيرا إلى أنّه لن يكون هناك تكرار لعام 2014، وأنّ موسكو لن تستولي على كييف أو أوديسا أو خاركيف أو أي مدينة أخرى.​​​​​​​

وأشار ريزنيكوف إلى أن أوكرانيا تتمتع اليوم بدعم غير مسبوق من الشركاء الدوليين، مؤكداً استلام أوكرانيا ما يقرب من ألفي طن من الأسلحة الحديثة والذخيرة من مختلف البلدان.