مُدمِّرة إيرانية تدخل البحر الأحمر من باب المندب

دخلت المدمرة الإيرانية “البرز” البحر الأحمر اليوم عبر مضيق باب المندب، لتعمل ضمن القوة البحرية الإيرانية في هذا الممر المائي الحيوي الذي يشهد توتر شديد على خلفية الحرب على غزة.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء بأن المدمرة البرز دخلت في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، إلى البحر الأحمر.

ومنذ بداية عام 2009، بدأت مجموعات الجيش الإيراني مهماتها في المياه الحرة لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام.

وفي عام 2019، انضمت المدمرة البرز إلى الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش الإيراني بعد إجراء إصلاحات رئيسية وتركيب أنظمة تقنية جديدة. وانضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في بندر عباس عام 1972، وتزن 1550 طناً وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.