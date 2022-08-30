مُدينة اشتباكات طرابلس.. بعقة تقصي الحقائق تطالب باحترام القانون الإنساني الدولي

أدانت بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال.

وحثّت البعثة جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري آخر، داعية إلى حماية حقوق المدنيين الإنسانية، كالمحافظة على حياتهم وممتلكاتهم، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وأشار المكتب الإعلامي للأمم المتحدة إلى أن محققي بعثة تقصي الحقائق يتابعون تقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل لممتلكات مدنية، منها مركبات ومنازل ومبانٍ ومرافق طبية.

ودعت بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا جميع الأطلراف المحلية إلى احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين.