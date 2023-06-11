مُرحبا بتوافق «6+6».. التعاون الخليجي يدعو لإجراء الانتخابات في ليبيا

رحب مجلس التعاون الخليجي بتوافق لجنة «6+6» على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمدينة بوزنيقة المغربية.

وذكر مجلس التعاون في بيانه الصادر بدورته الـ 156 الأحد أنّ توافق لجنة «6+6» خطوة إيجابية، وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية.

وأكّد مجلس التعاون دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للتوصل لحل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وشدّد مجلس التعاون على حرصهم على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها وحدة أراضيها.

وقال مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانه أنّه لا بد من وقف التدخل في شؤون البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها.