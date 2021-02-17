مُسلحون يخطفون مئات التلاميذ في شمال نيجيريا

مسلحون اقتحمو مساء أمس الثلاثاء مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، وخطفوا منها مئات التلاميذ والعديد من المعلمين، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول محلي ومصدر أمني. وفقا لفرانس برس.

وقال المسؤول إن “قطاع الطرق دخلوا المعهد الحكومي في كاغارا الليلة الماضية وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم، وأحد الموظفين وعددا من التلاميذ تمكنوا من الفرار، وهناك تلميذ قتل خلال الهجوم”.

وعادة ما تحصل عمليات مشابهة في نيجيريا، وفي ديسمبر الماضي هاجم مسلحون مدرسة كانكارا الثانوية في ولاية كاتسينا شمال البلاد، وخطفوا تلاميذ بهدف الحصول على فدية.

وتزرع عصابات مسلحة الذعر منذ سنوات في المناطق الريفية بوسط وشمال نيجيريا فتقوم بسرقة مواش وعمليات خطف لقاء فدية.

وفي سياق متصل، قام مسلحون في أغسطس الماضي بخطف معلمة وعدد من تلاميذها من وسط الصف في ولاية كادونا المجاورة، وأطلق سراح الرهائن لاحقا من دون أن يكشف ما إذا تم دفع فدية.