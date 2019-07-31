مُسلحين رافضين لبرنامج طرح الأحمال يقتحمون محطة عرادة ويُفسدون أحد المحولات

أقبل مجموعة من المسلحين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال صباح اليوم الأربعاء بالاعتداء على محطة الانطلاقة بمنطقة عرارة بعد أن أطلقوا الرصاص على أحد المحولات مما تسبب في خروج الزيت منه الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن المحول.

يُذكر أن الشركة تعاني منذ فترة من الاعتداءات المتكررة على مقراتها وموظفيها، وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل.

هذا وجددت الشركة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك مطالبتها بالتدخل العاجل من قبل كافة الجهات الاعتبارية بضرورة اتخاذ موقف للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات تحويل الكهرباء التي انتشرت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ومنع الخارجين عن القانون من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار.