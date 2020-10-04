مُسلح يُطلق النار على مجموعة من مؤيدي «ترامب» بولاية أوهايو

شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، أعلنت أنها تبحث عن رجل فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عبر نافذة سيارته.

وتحقق الشرطة في هيلارد، إحدى ضواحي كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، في عملية إطلاق النار هذه.

ويُعتقد أن مطلق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يتم القبض عليه بعد، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وقالت أندريا ليتشفيلد، ضابط الإعلام في شرطة هيلارد، إن “الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما”.

وأكدت ليتشفيلد أنه لم يصب أحد في حادثة السبت، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

Police searching for gunman who 'opened fire at pro-Trump rally' in Ohio https://t.co/tTnnNmmGBY pic.twitter.com/8JAcnP6Ncc — New York Post (@nypost) October 4, 2020