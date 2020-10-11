مُغن إسرائيلي بدبي: اخترت أن أقابل شعباً رائعا يحب الشعب الإسرائيلي

بالتزامن مع زيارة نائبة رئيس بلدية القدس للإمارات، حل بدبي المغني عومر آدم مدعوا من الأمير حمد بن خليفة آل نهيان وسولي وولف رئيس الطائفة اليهودية في البلاد.

وحظي المغني عومر آدم باستضافة الأمير الإماراتي في بيته مثلما شارك في الاحتفال بعيد “بهجة التوراة” اليهودي في كنيس دبي يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وصرح للصحافة خلال هذه الزيارة قائلا “… اخترت أن أقابل شعبا رائعا يحب الشعب الإسرائيلي…”، و”افتخر بكوني سفيرا للموسيقى والفن في الإمارات حيث الأمل في عالم أفضل، بلا حروب وبدون إرهاب”.

وقالت الصحيفة الصهيونية “ذي جيروزاليم بوست” إن زيارة المغني عومر آدم إلى دبي تركت “أصداء إيجابية جدا جدا” في الإمارات العربية المتحدة حسب المتحدث باسم المغني حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

ولا يعرف إن كان عومر آدم سيحيي حفلات غنائية في الإمارات العربية أم أنه سيكتفي بزيارة البلاد ولقاء بعض شخصياتها. غير أن التوقعات في الإعلام الصهيوني تشير إلى إمكانية مباشرته نشاطات فنية مستقبلا في هذا البلد.