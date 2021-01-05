مُفتي القدس يُدين محاولات هدم المسجد الأقصى المبارك

أدان مُفتي القدس والديار الفلسطينية محاولات هدم المسجد الأقصى المبارك.

وندد المفتي العام للقدس خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، بمخططات الاحتلال الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

وأعرب الشيخ حسين عن “الرفض القاطع لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الذي يشكل جزءا من عقيدة المسلمين، أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو بمبانيه ومساطبه وساحاته وما تحت الأرض وفوقها ملك للمسلمين وحدهم”.

ودعا إلى “مضاعفة الجهود لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم، مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.

وطالب أحرار العالم بـ”الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وبذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، وردع الاحتلال الإسرائيلي ومناصريه عن تزوير التاريخ والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة والقدس بخاصة”.