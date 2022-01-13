مُفوضية اللاجئين تُقدم مساعدات لمستشفى طرابلس الجامعي

قدمت مفوضية اللاجئين معدات وإمدادات طبية إلى مستشفى طرابلس الجامعي، ومركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء، وذلك في إطار دعم السلطات الصحية.

وقالت المفوضية أن المساعدات التي قدمتها إلى مستشفى طرابلس الجامعي، تتمثل في أقنعة للأكسجين وأغطية الأسرّة أحادية الاستخدام، والمطهرات، وعربات الأدوات الطبية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يستفيد من هذه التبرعات نحو قرابة 75 ألف شخص.

وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنّ مستشفى طرابلس الجامعي هو أكبر مستشفى في ليبيا، ويقدم قسم الطوارئ فيه خدماته في المتوسط إلى 20 ألف حالة شهريًا، بما في ذلك حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الحالات المرضية الحرجة.

وأضافت المفوضية أنّ المساعدات التي قدمتها إلى مركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء، بجهاز تخطيط القلب وجهاز الموجات فوق الصوتية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المركز.