مُقربين من حفتر يخطفون مراقب اقتصاد بنغازي

باسم البوعيشي على يمين حفتر أثناء زيارته قصر الإليزيه في باريس. [أرشيفية/رويترز]

أفادت الناشطة الحقوقية الليبية المقيمة في تركيا نادين الفارسي، باختطاف مراقب اقتصاد بنغازي جمعة الرقاص العقوري، يوم الاثنين الماضي، من داخل مكتبه من قِبل مجموعة مكونة من 20 سيارة تابعة لقوات حفتر، يقودها الضباط إبراهيم الفرجاني وطارق الفرجاني.

وأوضحت الفارسي لـ«عين ليبيا»، أن عملية الاختطاف جاءت بتعليمات من القياديين بقوات حفتر باسم البوعيشي وعون الفرجاني، وتم اقتياده للرجمة على خلفية تصريحات له قال فيها إن السلع في مدينة بنغازي تكفي لستة أشهر فقط.



وتم تعذيب العقوري وضربه وتحليق شعره وإهانته، ومن ثم أُطلق سراحه حافي القدمين حيث قطع المسافة على قدميه.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن شباب قبيلة العواقير في حالة احتقان الآن بسبب إهانة جمعة الرقاص، منوهة بأنه رجل مسئول ومحمود السيرة، وفق قولها.

يُشار إلى أن باسم البوعيشي كان شخص مدني في السابق قبل أن يتم منحه رتبة رائد عسكري وأصبح من الرجال المسؤولين في الرجمة، كما يشغل والده محمد القاسم البوعيشي الرفجاني منصب المدير العام المكلف لصندوق موازنة الأسعار بالحكومة الليبية المؤقتة منذ عام 2016.

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