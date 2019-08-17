مُهاجم مسجد النور في النرويج يعترف بقتل أخته قبل تنفيذه للهجوم

كشفت الشرطة النرويجية أمس الجمعة، أن الشاب المتهم بقتل أخته غير الشقيقة وفتح النار على المصلين داخل مسجد النور بضواحي أوسلو مؤخراً، اعترف خلال استجوابه بارتكابه الجريمتين.

وقالت الشرطة أن المتهم اعترف دون أن يدخل عملية الإقرار الرسمي وقال المسؤول في شرطة أوسلو بال فرديريك هيورت أن المتهم فيليب مانهاوس اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفاً رسمياً من الاتهامات خلال استجوابه.

كما أفادت الشرطة بأن لدى المتهم وجهات نظر يمينية متطرفة ومواقف تشير إلى رهاب الأجانب وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.

وذكرت أجهزة الاستخبارات النرويجية، أنها تملك معلومات عن المتهم منذ حوالي السنة، وأنه كان غامضاً إلى حد ما ولم يكن في حال توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي.

هذا ومثل مانهاوس أمام محكمة في أوسلو الاثنين، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن عراك مع المصلين في المسجد لدى تكتيفه حتى وصول الشرطة.

وأوقف الشاب النرويجي البالغ 21 عاماً يوم الاثنين، للاشتباه بارتكابه “عملاً إرهابياً” و”جريمة قتل”، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته.

وقتل مانهاوس أخته يوهان زانغجيا إيهلي هانسن قبل التوجه إلى مسجد “النور” في إحدى ضواحي أوسلو الراقية وإطلاق النار داخله حيث أصيب 3 مصلين إصابات طفيفة.