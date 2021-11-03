نائبا «المنفي» يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكّد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر، احتراماً لإرادة الليبيين في تقرير مصيرهم.

ودعا الكوني في كلمته، أمام الملتقى الوطني لدعم الانتخابات الجهات التشريعية والتنفيذية، إلى تحمل مسؤوليتها في منح الشرعية للمواطن الليبي، لاختيار من يتولى قيادة الدولة.

وطالب الكوني المرشحين بإطلاق الحملات الانتخابية ليكون المواطن على دراية بها، ويعرف لمن يمنح صوته، مضيفا أنّه مهما كان من عيوب في القانون الانتخابي لابد من إجراء الانتخابات، فلاصوت يعلو على صوت الانتخابات التي ستجرى في موعدها.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله للافي، بأن يوم 24 ديسمبر هو يوم تاريخي انتظره الليبيين لاختيار من يمثلهم.

وشدد اللافي على ضرورة تجاوز كل الخلافات من أجل ليبيا، داعيا مجلسي النواب والدولة بضرورة التنازل من أجل ليبيا، وطمأنة الليبيين بأن الانتخابات ستجرى في موعدها.

وتعهّد اللافي باحترام المجلس الرئاسي، لخارطة الطريق المنبثة عن ملتقى الحوار السياسي.