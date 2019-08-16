الرئيسية | عربي ودولي

نائبة أمريكية مُسلمة ترفض زيارة أهلها في الضفة الغربية بسبب «الظروف القمعية»

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 أغسطس 2019 - 17:16
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تل أبيب رفضت زيارة طليب بعد اتهامهما “بالترويج لمقاطعة إسرائيل”. [سوشيال ميديا]
أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، الجمعة، عدم زيارته الضفة الغربية المحتلة، رغم سماح دولة الاحتلال الإسرائيلي لها بذلك.

وأرجعت “طليب” الأمريكية من أصول فلسطينية، أسباب رفضها الزيارة إلى أنها ستكون تحت ظروف قمعية، وفق قولها.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر:

إسكاتي ومعاملتي كمُجرمة؛ ليس هذا ما تريده جدتي من أجلي،، حدوث ذلك سيقتل قطعة مني، لذا قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الظروف القمعية تقف ضد كل ما أؤمن به؛ القتال ضد العنصرية والقمع والظلم.

أخبار ذات صلة
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام العيد

وأضافت في تغريدة أخرى:

انتخابي كعضو في الكونغرس، أعطى الشعب الفلسطيني الأمل في أن يتكلم شخص ما عن الظروف اللإنسانية التي يعيشها.

لا يمكنني السماح لدولة إسرائيل بأن تزيل هذا النور، من خلال إذلالي وإخضاعي لسياساتها القمعية والعنصرية.

يأتي ذلك في حين أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أرييه أدرعي، موافقته السماح لطليب بزيارة جدتها التي تسكن في الضفة الغربية المحتلة، رغم إعلان تل أبيب، الخميس، رفضها زيارة طليب، وعضو الكونغرس إلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية، بعد اتهامهما “بالترويج لمقاطعة إسرائيل”.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن