نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب بإثبات حياة مادورو بعد اعتقاله

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، السبت، أن الحكومة الفنزويلية لا تعلم مكان الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مطالبةً بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة، واصفةً ما حدث بأنه تصعيد خطير وانتهاك للسيادة الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما جوا خارج البلاد، مؤكّدًا أن العملية جرت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية، ومعلناً عزمه عقد مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل.

وأوضحت شبكة “سي بي إس” أن قوات دلتا التابعة للجيش الأمريكي نفذت عملية الاعتقال، وهي وحدة العمليات الخاصة التي شاركت سابقًا في العملية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” السابق أبو بكر البغدادي عام 2019.

وشملت الضربات الأمريكية مواقع عسكرية ومدنية، بينها أحياء سكنية وبنى تحتية في العاصمة كراكاس، ما أثار جدلاً واسعًا داخل الكونغرس الأمريكي.

وأعرب السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو عن اعتقاده أن الضربات الأميركية غير قانونية، واصفًا العملية بأنها “ثاني حرب غير مبررة يشهدها في حياته بعد غزو العراق”. بينما أعرب السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوكه الدستورية حول العملية، متسائلًا عن وجود أي مبرر لاستخدام القوة العسكرية في غياب إعلان حرب أو تفويض قانوني.

وفي تصريحات أخرى، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو إن فنزويلا تشهد “فجرًا جديدًا”، مؤكّدًا أن مادورو “سيواجه أخيرًا العدالة عن جرائمه”، في حين أشار الرئيس ترامب إلى أن هناك “الكثير من التخطيط الجيد” للمرحلة المقبلة دون كشف مزيد من التفاصيل، مؤكّدًا عدم وجود خطط لضربات إضافية وفق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بإدارة “دولة مخدرات” وتزوير الانتخابات، فيما اتهم الرئيس الفنزويلي السابق واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات النفط في بلاده، الأكبر عالميًا، منذ توليه السلطة عام 2013 خلفًا لهوغو تشافيز.