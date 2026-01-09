نائبة المبعوثة الأممية تلتقي رئيس مجلس النواب وتؤكد ضرورة توحيد المؤسسات

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري في مدينة القبة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث الطرفان سبل تذليل العقبات التي تحول دون توحيد المؤسسات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للانسداد الراهن بما يمنع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأكدت خوري أهمية مواصلة جميع الأطراف الليبية جهودها بحسن نية وبروح توافقية لمنع المزيد من التشظي المؤسسي.

وشددت نائبة الممثلة الخاصة على ضرورة استكمال الخطوتين الرئيسيتين في خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يضمن استكمال الإطارين التشريعي والفني اللازمين لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الأمم المتحدة المتواصلة لإحياء المسار السياسي في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي وتعثر تنظيم الانتخابات منذ سنوات. وتعتمد المنظمة الدولية على مسار تفاوضي مكثف مع الأطراف الفاعلة من أجل التوصل إلى توافقات تتيح توحيد المؤسسات وإطلاق عملية انتخابية شاملة، باعتبارها خطوة محورية لاستعادة الاستقرار السياسي وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.