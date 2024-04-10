نائب أمريكي يتحدّث عن شرط الموافقة على إرسال أسلحة إلى إسرائيل

قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إنه “لن يوافق على إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل حتى يكون لديه المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة”.

وبحسب وكالة رويترز، قال النائب جريجوري ميكس: “أنتظر تأكيدات، أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة”.

وقال ميكس: “إن هناك ما يكفي من القصف العشوائي في الحملة الإسرائيلية على غزة”، مضيفا: “لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث المزيد من الموت، أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية، لا أريد أن يموت الناس جوعا وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن”.

وأضاف إنه “سيقرر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات”.