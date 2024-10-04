نائب أمريكي يحثّ «بايدن» على تسريع شحنات الأسلحة لإسرائيل



وسط تفاقم المخاوف العالمية من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وجه مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس،حثّه فيها على تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل.

و نقلت وكالة «رويترز» عن ماكول أنه قال في رسالة بعث بها إلى الرئيس الديمقراطي بايدن الخميس: «أطالبك بالتحرك اليوم لضمان تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، لدعم حليفتنا».

وذكر ماكول، الذي يقوم بمراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأميركية الكبيرة إلى الخارج بصفته رئيساً للجنة، أنه على علم أيضاً بأكثر من عشر صفقات أخرى لبيع أسلحة لإسرائيل تنتظر الموافقة النهائية منذ أكثر من أربعة أشهر، وحث على المضي بسرعة لاعتمادها.

ولم يردّ البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

ويطالب الجمهوريون بايدن منذ أشهر بالتراجع عن قرار اتخذه في وقت سابق من هذا العام بحجب شحنة من القنابل زنة ألفي رطل على خلفية مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.

ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل أن تخترق الحواجز الخرسانية السميكة والمعادن؛ ما يخلف دوائر انفجارية واسعة.

وكتب ماكول: «نتمنى جميعاً ألا تحتاج إسرائيل إلى هذه القنابل الأكبر حجماً، لكنها ضرورية من الناحية العملياتية؛ لأن أعداء إسرائيل، بما في ذلك (حماس) و(حزب الله)، يتعمدون استخدام مخابئ وأنفاق على عمق كبير تحت الأرض».