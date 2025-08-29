نائب الرئيس الأمريكي يؤكد استعداده لتولي رئاسة البلاد في حال حدوث مكروه لـ«ترامب»

أعلن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن استعداده لتولي رئاسة البلاد في حال تعرض الرئيس دونالد ترامب لأي مكروه، مؤكداً ثقته بصحة ترامب وقدرته على إكمال ولايته بنجاح.

وفي تصريحاته، قال فانس: “واثق جداً من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيكمل ما تبقى من ولايته”، مضيفاً أن ترامب سيحقق إنجازات عظيمة للشعب الأمريكي.

وأضاف: “إذا وقعت، لا سمح الله، مأساة مروعة، فلن أجد تدريباً عملياً أفضل مما تلقيته خلال المئتي يوم الماضية مع الرئيس”.

وجاءت تصريحات فانس في وقت يخضع فيه الرئيس ترامب لتحوّل صحي بعد تشخيصه بـ”القصور الوريدي المزمن”، وهي حالة تتطلب تعديل النظام الغذائي واعتماد عادات صحية جديدة.

وتشمل أعراض المرض تورماً في الساقين وكدمات متكررة على اليدين، ويؤكد الأطباء أن الحالة ليست خطيرة لكنها تستدعي مراقبة مستمرة للحفاظ على الصحة العامة.