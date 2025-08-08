نائب الرئيس الأمريكي يؤكد عدم وجود خطط للاعتراف بدولة فلسطينية

صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، مشيراً إلى غياب حكومة فلسطينية فعالة يجعل من الاعتراف بالدولة أمراً غير واضح المعالم.

وأضاف فانس في تصريحات صحفية أن واشنطن ستناقش قضايا الشرق الأوسط والوضع بين روسيا وأوكرانيا خلال اجتماعاته مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

وأوضح فانس أن بريطانيا يمكنها اتخاذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تختلف مع بريطانيا حول كيفية تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط، لكنه أكد أن الحوار سيستمر بين الجانبين.

وقال: “ليس لدينا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، ولا أعرف ما يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة وظيفية هناك”.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في المنطقة، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الهدف الأساسي لواشنطن هو منع حركة حماس من مهاجمة المدنيين الأبرياء، مع التركيز على إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في غزة والوصول إلى وضع لا تملك فيه حماس القدرة على تهديد إسرائيل.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن قلقه العميق حيال المعاناة الإنسانية المتصاعدة في غزة، خاصة عقب قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمصادقة على خطة احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.

وقال لامي: “أنا قلق للغاية بشأن ما يحدث في غزة في هذا الوقت، وخاصة القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي”.

وأضاف أن هناك قلقاً متزايداً داخل إسرائيل أيضاً بشأن تأثير هذا القرار، لا سيما على مصير الرهائن المحتجزين لدى حماس، مؤكداً أن هذه القضايا ستُناقش في الساعات المقبلة.

الدنمارك تدعو إسرائيل للتراجع الفوري عن قرار احتلال قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الدنماركي، لارس لاك راسموسن، اليوم الجمعة إسرائيل إلى التراجع فوراً عن قرارها باحتلال قطاع غزة، معبراً عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وأشار راسموسن إلى أن الوضع في غزة بات غير قابل للاستمرار، مؤكداً ضرورة التمسك بحل الدولتين كطريق مستدام لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

كما شدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي، لكن يجب عليها احترام الالتزامات الدولية ووقف العمليات العسكرية التي تزيد من معاناة المدنيين.

جاءت هذه الدعوة في وقت صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بعد اجتماع استمر أكثر من 10 ساعات.

وأظهرت صور أقمار صناعية، بحسب قناة “إن بي سي نيوز”، تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة، فيما أكد مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” أن العملية العسكرية تقتصر حالياً على مدينة غزة فقط، مع خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من المدينة إلى المخيمات والمناطق الأخرى بحلول 7 أكتوبر، تزامناً مع فرض حصار على مسلحي حركة حماس الذين سيبقون في المدينة لتنفيذ هجوم بري.

كما تم تفويض نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة على الخطة التشغيلية النهائية للجيش الإسرائيلي.