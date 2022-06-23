نائب «باشاغا» يستقبل وزير خارجية الكونغو برازافيل

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، بمكتبه في مدينة بنغازي، وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود جاكوسو، ووفد الاتحاد الإفريقي المرافق له.

ورحب النائب في مستهل اللقاء، بالوزير ووفد الاتحاد الإفريقي ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا، والوفد المرافق له، مثمناً دور الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلب لكافة اليبيين.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن القطراني قوله، إن الحكومة الليبية تدعم أي مبادرة في هذا الاتجاه ومستعدة للتعاون مع جميع الخطوات الإيجابية التي تؤدي إلى الإستقرار.

من جهته أشاد جان كلود بحفاوة الاستقبال، وأضاف بأنه والوفد المرافق له جاءوا بناء على قرار دولي وقرار أفريقي تم اتخاذهما بمؤتمر برلين ومن الأمين العام للأمم المتحدة يقضيان بأن المصالحة الوطنية موكلة إلى الاتحاد الإفريقي وأن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الاتحاد الإفريقي ،وأن الاتحاد يعمل منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي لهذه المحنة، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا.

وأضاف جان كلود أن شرعية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لا غبار عليها، معرباً عن أمله في أن يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية التي يسعى الاتحاد الإفريقي لإقامتها في ليبيا.

وقدم وزير خارجية الكونغو برزافيل، تصوره بإقامة مؤتمر جامع برعاية الاتحاد الإفريقي يضم كافة الأطراف الليبية يصل إلى عملية انتخابية تنتج عنها سلطات منتخبة.