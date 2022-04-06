نائب «باشاغا» يفتتح ديوان وزارة المالية والتخطيط بالمنطقة الشرقية

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، مساء يوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية والتخطيط الدكتور أسامة حماد، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، في افتتاح مقر ديوان وزارة المالية والتخطيط بمدينة بنغازي.

وأشاد النائب أثناء مراسم الافتتاح، بالاهتمام الذي حظيَ به المقر من ناحية التصميم والتجهيز، حيث يتكون المبنى من ثلاثة طوابق جُهزت بأفضل التجهيزات لتكون ديوان للوزارة في شرق البلاد.

من جهته أكد وزير المالية والتخطيط بأن هذه الخطوة تأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من أجل تفتيت المركزية وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدم للمواطن الكريم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.