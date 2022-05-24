نائب «باشاغا» يُكرم سائق الشاحنة التي تعرضت للحريق ببنغازي

استضاف نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، رفقة وزير الكهرباء المهندس عوض البدري، ووزير الاتصالات المهندس سالم الدرسي، ووزير الموارد المائية محمد دومة، ومدير شركة الخليج العربي للنفط المهندس صلاح عبدالكريم، عبدالله المجبري سائق شاحنة الوقود التي تعرضت للحريق صباح اليوم بمدينة بنغازي، وذلك تقديراً له على موقفه الشجاع.

وعبر النائب عن شكره وتقديره وامتنانه للسائق عبدالله المجبري لتجنيبه الضرر للمواطنين وأملاكهم وتعريض نفسه للخطر مقابل سلامة المارة والقاطنين في المنطقة التي حصلت بها الواقعة.

كما قام نائب رئيس الوزراء علي فرج القطراني، بتكريم عبدالله المجبري وذلك بتقديم درع ومبلغ مالي، مؤكداً بأن مثل هذه المواقف تستحق الثناء والشكر والتقدير، لأنها لا تصدر إلا ممن يحملون في داخلهم الصفات الحميدة التي تجعل من الوطن والمواطن أولوية قصوى لديهم.

من جهته أكد مدير شركة الخليج للنفط المهندس صلاح عبدالكريم، بأن الشركة ستتكفل بالعلاج خارج ليبيا لكل من تضرر جراء هذه الحادثة.