نائب «ترامب» يشكر عناصر الشرطة لحمايتهم اجتماع الكونغرس

شكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، عناصر وضباط الشرطة لتأمينهم الحماية لاجتماع الكونغرس، بعد أن تم اقتحام مبنى الكابيتول من قِبل مؤيدي الرئيس دونالد ترامب.

وكتب بينس في تغريدة عبر تويتر: “شكرا لضباط شرطة الكابيتول هيل المذهلين، ولكل مسؤول عن تطبيق القانون، لإبقائنا آمنين اليوم. بفضل خدمتكم، تم تأمين مبنى الكابيتول ونحن ممتنون لكم”.

Thank you to the incredible Capitol Hill Police Officers and every Law Enforcement Officer for keeping us safe today. Thanks to your service, the Capitol was secured and we are truly grateful. pic.twitter.com/urDMpQBB7n

