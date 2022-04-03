نائب رئيس الحكومة الليبية يُواصل زياراته لمدن ومناطق الجنوب

يُواصل نائب رئيس الحكومة الليبية عن الجنوب سالم الزادمة والوفد الوزاري المرافق له، اللقاءات والجولات والزيارات إلى جميع مدن وقرى ومناطق فزان.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن ذلك يأتي انطلاقًا من لزوم التواصل الفعال مع جميع مكونات وشرائح الجنوب الليبي، والاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم.

وقام الزادمة، اليوم السبت، بزيارة إلى مدينة غات، رفقة وزراء (الشؤون الاجتماعية، السياحة، البيئة، الصناعة والمعادن.

والتقى الوفد خلال الزيارة، بمنظمات المجتمع المدني والحكماء والنساء والشباب بمدينة غات.

وشدّد نائب رئيس الحكومة على ضرورة رفع قيمة مرتبات المتقاعدين، ومكافحة الأمراض المعدية العابرة للحدود، وحل مشكلة نقص الوقود، وصيانة طريق غات أوباري، وصيانة مستشفى غات، وتقديم دورات لرفع الكفاءة المهنية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وحفر آبار المياه، وإقامة السدود بالمنطقة للاستفادة من مياه المطار في مشاريع الزراعة، وتوفير السلعة التموينية مع تحمل الدولة مصاريف النقل، وتوفير السيولة، وتفعيل ودعم المشاريع الزراعية، وفتح رحلات داخلية بمطار غات الدولي.