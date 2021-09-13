نائب رئيس الحكومة يبحث إتمام إجراءات توحيد وزارة الخارجية

التقى نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية القطراني، بمكتبه في طرابلس، اليوم الاثنين، بوكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر محمد كتي.

ويأتي اللقاء لمتابعة سير عمل الوزارة وأبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وناقش القطراني مع كتي آلية حل الإشكاليات المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين دواوين الوزارات شرق وغرب وجنوب البلاد، وعلى رأسها وزارة الخارجية.

ونقل نائب الرئيس للوكيل الشكاوى المقدمة من قِبل موظفي القطاع في مناطق شرق ليبيا وجنوبها والتي أدت في وقت سابق لتعليق العمل بدواوين الوزارة في هاتين المنطقتين.

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق السياسي يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين (المؤقتة والوفاق)، لافتا إلى ضرورة معالجة كافة الاسباب التي أدت الى تعليق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب وفقا لصحيح القانون ووفقا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي.

وشدّد القطراني على ضرورة تفعيل دواوين الوزارة في مختلف مناطق البلاد، مع العدالة في التوزيع الوظيفي خاصة فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وكذلك شغل الإدارات بديوان مجلس الوزراء بطرابلس.