نائب رئيس الحكومة يبحث إتمام توحيد مؤسسات الدولة

عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني، اجتماعا في العاصمة طرابلس، مع كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية علي اشتيوي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات المتبعة من قِبل وزارتي الخارجية والعدل لغرض توحيد مؤسساتها لتقديم خدماتها طبقا للتشريعات النافذة على كامل التراب الليبي دون تهميش أو إقصاء، تنفيذاً لتوصيات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأكد النائب الأول بأن حكومة الوحدة الوطنية تقف على مسافة واحدة من الجميع ومن أولوياتها إتخاذ ما يلزم لتوحيد مؤسساتها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.