نائب رئيس الحكومة يبحث في الزاوية تحقيق المصالحة وجبر الضرر

أجرى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، زيارة إلى مدينة الزاوية، اليوم الأربعاء، قام خلالها بعقد اجتماع ضم كل من وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل عبد الناصر العقيلي، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، وعدد من أعيان المنطقة الشرقية، مع عدد من أعيان ومشايخ مدينة الزاوية، بحضور عميد البلدية جمال بحر.

وتناول الاجتماع ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر وفق رؤية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد وقيادتها إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري.

وأوضح النائب خلال هذا الاجتماع، بأن القيادات المحلية سواء البلديات أو التركيبات الاجتماعية والثقافية لها دور مهم جدا لتحقيق المصالحة الشاملة والحكومة تعول عليهم للمساهمة بكافة المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدته.

كما أكد نائب رئيس الحكومة للحاضرين، بأن حكومة الوحدة الوطنية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن ما يهمها في الوقت الحالي هو فتح أواصر بين كافة أطياف المجتمع للوصول إلى مصالحة حقيقية تكفل للجميع حقوقهم دون تفرقة أو تمييز.