نائب رئيس الحكومة يتفقد الأوضاع ببلديات وادي الشاطئ

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أحمد أبوجناح، اليوم الأحد، اجتماعاً مع عمداء بلديات وادي الشاطئ، بمقر بلدية القرضة الشاطئ جنوب غرب ليبيا.

وحضر اللقاء مراقبو قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان، بالإضافة إلى جهاز الخدمات العامة بالبلدية.

واطلع أبوجناح خلال الاجتماع، على المشاكل التي تواجهها البلديات، والإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل لتسهيل وصول الخدمات لكل أبناء المنطقة، خاصة المشاكل المتعلقة بتهالك مباني المؤسسات التعليمية ونقص العناصر الطبية بالمراكز الصحية.

وفي وقت لاحق، ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أحمد أبوجناح، مع مدير مديرية أمن الشاطئ الإجراءات اللازمة لضمان تأمين محطات الوقود بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره مدراء محطات الوقود في بلديات وادي الشاطئ، حيث ناقش الحضور آلية توفير الوقود وطرق توزيعها على المحطات بشكل يضمن توفير الوقود بالسعر الرسمي للوقود.