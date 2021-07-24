نائب رئيس الحكومة يتفقد مراكز العزل بمدينة سبها

قام نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمراكز العزل في مدينة سبها.

وتأتي الزيارة للوقوف على احتياجات المراكز ومدى جاهزيتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا واستقبال الحالات فيها.

كما استمع أبوجناح لشكاوى الطبية والطبية المساعدة التي تعرقل عملهم في مواجهة تزايد عدد الحالات المصابة بعدوى كورونا.

وأصدر نائب رئيس الحكومة تعليماته بالإسراع بافتتاح مركز عزل العيادة التنفسية بمدينة سبها، لاستقبال الحالات المصابة، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع مراكز العزل في مناطق الجنوب.

قام السيد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم 24-7-2021 بزيارة تفقدية لمراكز العزل في مدينة سبها للوقوف… تم النشر بواسطة ‏نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٢٤ يوليو ٢٠٢١