نائب رئيس الحكومة يستعرض احتياجات مدينة غات

استعرض نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، احتياجات مدينة غات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، مع وفد من بلدية غات، والذي ضم عضو المجلس الأعلى للدولة أبكده الكوني، وعميد البلدية موسى السنوسي ، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من حكماء وأعيان المدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء يأتي للوقوف على احتياجات المدينة.

واستعرض الوفد أمام نائب رئيس الحكومة، المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، مؤكدين ضرورة العمل على صيانة طريق أوباري- غات بمسافة 360 كيلو متر، والاهتمام بالمنافذ الحدودية، ومستشفى المدينة، والملف الصحي المتعلق بمرضى الأورام، وملف التعليم العالي للمتقدمين على المنح الدراسية، وتوفير الوقود، بالإضافة لدعم مديريات الأمن، لأهميتها في استتاب الأمن، واستقرار المدينة.

من جانبه رحب أبوجناح بالوفد، وأثنى على جهودهم المبذولة للسعى في إيصال صوتهم للحكومة، موكداً التزامه التام لتذليل الصعوبات التي تواجههم ولحلحلتها للتخفيف من معاناة المواطنين، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، وفق قوله.