نائب رئيس الحكومة يُشرف على إعادة تشغيل مصنع أعلاف سبها

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، بالإشراف على إعادة تشغيل مصنع أعلاف سبها في المدينة، بحضور مدير عام شركة المطاحن والأعلاف جمال جويلي، ومدير مجمع سبها الصناعي علي مادي.

ويأتي ذلك في إطار برنامج خطة “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لإحياء مشاريع التنمية في ليبيا.

وتفقد نائب رئيس الحكومة المصنع، وتم الاستماع إلى شروح وافية من مدير المصنع والفنيين القائمين على الأعمال التي نُفِذَت والمعدات التي تم توفيرها وآلية العمل والفائدة والخدمات والكميات التي سوف يقوم بإنتاجها.

يُشار إلى أنه خلال زيارة قام بها نائب رئيس الحكومة الفترة الماضية للمجمع، أكد فيها على ضرورة إعادة العمل في المصنع، وتشغيل خط الإنتاج من جديد، منوهاً إلى أنه سيمكن عدد من الشباب الليبيين من العمل.

من جانبه أشار مدير عام الشركة، إلى أنه قد تمت معالجة الأسباب التي أدت إلى توقف الأعمال به منذ فترة طويلة، بسبب مسائل إدارية ومشاكل فنية، بتوجيهات وتعليمات من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبالالتزام التي أوفت به الحكومة تجاه المصنع.

كما تعهد رمضان أبوجناح بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تدشين العديد من المشاريع التنموية في مناطق الجنوب، مثنياً على المجهودات التي بُذِلت من القائمين على هذا المجمع لعودة تشغيله.