نائب رئيس الحكومة يُشرف على ترتيبات برنامج «عودة الحياة»

عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، بمقر ديوان الحكومة في مدينة بنغازي، اجتماعا مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الأمس، عن البرنامج الوطني المعد من قِبل الحكومة للربع الأخير من العام الجاري والمسمى بخطة «عودة الحياة».

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية، للإشراف ولتنفيذ الخطط الموضوعة من قِبل الحكومة لإنعاش عجلة التنمية في شتى المجالات والمزمع الإعلان عنها بمؤتمر صحفي.

وأوضح النائب بأن هذه المرحلة تحتاج من الجميع بذل المزيد من الجهد من أجل الوصول بالبلاد إلى الاستقرار ولا بد من التكاثف والتعاضد وتوحيد الكلمة وطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل، وفق قوله.