نائب رئيس الحكومة يُناقش في الزنتان ملف المصالحة وتأمين الحدود

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، زيارة إلى مدينة الزنتان.

وتأتي زيارة أبوجناح، للوقوف على احتياجات المدينة ومشاكلها، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي بالحكومة.

وكان في استقبال نائب رئيس الحكومة، عضوي المجلس الأعلى للدولة الهادي العمياني وخليفة المدغيو، ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي، وعميد بلدية الزنتان مصطفي الباروني، وأعيان وحكماء المدينة ،ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بهذه الزيارة لحلحلة جميع الملفات السياسية والخدمية، ممتنين على تلبية طلبهم من نائب الرئيس بزيارة مدينة الزنتان.

وعقد أبوجناح اجتماعاً مع الحضور، لبحث مشاكل واحتياجات المدينة، واستمع لملاحظاتهم حول عدة مواضيع.

وأثنى أبوجناح على حسن الاستقبال والترحيب، مشدداً على ضرورة توحيد الصف بين جميع مناطق ومدن ليبيا، والمشاركة في الانتخابات التي تعد حقا أصيلاً لكل الليبيين، كما تحدث عن تأمين الحدود، مؤكدا على دور المدينة في حل جميع الإشكاليات العالقة.

وناقش نائب رئيس مجلس الوزراء مع أعيان وحكماء وممثلي المجتمع المدني لمدينة الزنتان ملف المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الملف يعتبر من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.