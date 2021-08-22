نائب رئيس الحكوم يبحث تفعيل المصالحة في مرزق

التقى نائب رئيس الحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مساء السبت، مع أعيان وحكماء التبو بمدينة مرزق، لبحث احتياجات مناطق ومدن الجنوب وإمكانية توفيرها.

وناقش نائب الرئيس مع وفد التبو، المشاكل والعراقيل التي تواجه مدينة مرزق والمنطقة الجنوبية عامة، من بينها عدم توفر السيولة المالية في المصارف ونقص الوقود، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات.

وأكد أبوجناح أن الحكومة تعمل جاهدة لتذليل كافة الصعاب لسكان مدينة مرزق والمنطقة الجنوبية بصفة عامة، مشددا على أن الوقود والسيولة المالية “حق” لكل أهالي المنطقة ولا تعد مطلباً.

وأوضح نائب رئيس الحكومة في كلمته للحضور، الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى السلام والاستقرار بالمدينة وتفعيل ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن بسط الأمن يقع على عاتق الحكومة بشرط أن يكون بشكل متوازي مع خطوات المصالحة الوطنية.

وأشار أبوجناح إلى أن إتمام ملف المصالحة الوطنية في جميع أنحاء البلاد سيكون مهمة أساسية لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

من جانبهما أكد رئيسا مجلسا أعيان وحكماء التبو والمجلس الاجتماعي لمدينة مرزق، استعدادهما ورغبتهما في إجراء مصالحة شاملة بين الأهالي والتبو القاطنين بالمدينة، مطالبين بضرورة توفير الخدمات الأساسية للسكان.