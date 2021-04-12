نائب رئيس الوزراء يستقبل في بنغازي وزير الخارجية اليوناني

استقبل صباح اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس الوزارء في مدينة بنغازي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين اعطيه القطراني، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، والقائم بأعمال القنصلية قواميس ستاماتيكوس، والوفد المرافق له.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدا علي ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وأكد على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتنسيق في العديد من الملفات.

من جهته أعلن وزير الخارجية اليوناني خلال هذه الزيارة عودة عمل القنصلية اليونانية بالمدينة.

كما أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين وعلى أهمية الحفاظ علي وحدة البلاد واستقرارها ووقف النار، داعيا إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد.