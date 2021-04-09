نائب رئيس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مدينة غات

وصل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، إلى مدينة غات.

وبحسب ما أفادت قناة ليبيا الوطنية، فإن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على أحوال المدينة والوقوف على احتياجاتها لرفع المعاناة عن المواطنين قبل شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الزيارة توصيل سيولة نقدية تبلغ 25 مليون دينار ليبي للمصارف العاملة هناك.

وخلال الزيارة قام نائب الرئيس بزيارة لعميد بلدية غات استمع خلالها لمشروح وافية حول الوضع بالكامل وأبرز الاحتياجات والملفات التي تُمثل أبرز المشاكل والمعاناة للأهالي والمنطقة، والتي سوف تعمل الحكومة على تدارس أبرز الحلول والإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق آليات عمل الحكومة ومهام الجهات الوزارية والسيادية والمعنية بالعديد من الاختصاصات كل في مجاله، وفق قوله.