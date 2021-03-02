نائب عقيلة صالح يستعرض استعدادات عقد جلسة منح الثقة

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق فوزي النويري، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغ.

وبحث اللقاء الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية واستعدادات مجلس النواب لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

هذا وتناول اللقاء الملف الاقتصادي ومساره الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تُتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، في 8 مارس الجاري.

وعقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، تشجع البعثة وشركاؤها مجلس النواب بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

كما تُشجع البعثة وشركاؤها رئيس الوزراء المكلف على تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة.

وتأتي هذه الدعوة تماشياً مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، بحسب بيان البعثة الأممية.