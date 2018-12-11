نائب في البرلمان اللبناني يُهدد راغب علامة بقطع رأسه!

ودفعت الأغنية النائب في البرلمان اللبناني حكمت ديب إلى التعليق عليها حيث قال في تصريحات تلفزيزنية :

“هذا الشخص يجب أن يطير رأسه، ماذا يعني بـ طار البلد، ما هذه اللامسؤولية”.

هذا واستفز كلامُ النائب اللبناني الوسط الفني والسياسي والإعلامي حيث قال علامة في تغريدةٍ له عبر حسابه على “تويتر”:

“هذا النائب يمثل نفسه بما قاله، أنا أكيد بأن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لا يقبل هكذا تهديد وما قاله أيضاً لا يمثل التيار الوطني الحر، ولي أصدقاء كثر من التيار اتصلوا بي و عبروا عن استيائهم الشديد من هذا التهديد الداعشي”.

من جهة أخرى استنكر وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي ما قاله النائب ديب، قائلاً أنّ راغب علامة يغني وجع الناس مضيفاً أن أغنية طار البلد جاءت خوفاً على البلد أن يطير.