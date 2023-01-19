نائب ليبي: قعدنا «ملطشة» للجمارك المصرية!

قال عضو مجلس النواب عادل محفوظ، إن الليبيين أصبحوا “ملشطة” للجمارك المصرية في المنافذ الحدودية مع دولة مصر، حسب وصفه.

وفي كلمة خلال جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي، اشتكى محفوظ من إهانة السلطات المصرية للمسافرين الليبيين وعدم احترامهم حتى لجواز السفر الدبلوماسي.

طالب النائب السلطات المصرية باحترام الشعب الليبي واحترام سيادة الشعب الليبي وإلا سيكون لهم موقف مخالف مع الجمهورية المصرية، وفق قوله.

ويُواجه المواطنون الليبيون منذ فترة طويلة معاناة وصعوبات وعراقيل خلال سفرهم إلى دولة مصر عبر منفذ إمساعد – سلوم من قبل الجانب المصري، ما دفع العديد إلى دعوة السلطات الليبية والجهات المختصة بضرورة التدخل وحل هذه الإشكاليات.