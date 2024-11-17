نائب وزير الداخلية التركي يجري زيارة رسمية إلى ليبيا

وصل نائب وزير الداخلية التركي، منير كار الوغلو، والوفد المرافق له، صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024م، إلى مطار معيتيقة الدولي، في زيارة رسمية إلى ليبيا.

وكان في استقبال الوفد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي نور الدين أبو جريدة، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا بهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي التركي.

وصل نائب وزير الداخلية التركي، السيد منير كار الوغلو، والوفد المرافق له، صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024م، إلى… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤