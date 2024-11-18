نائب وزير الداخلية التركي يزور مقرّ الإدارة العامة للعمليات الأمنية

استقبل مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اللواء علي النويصري، نائب وزير الداخلية التركي منير كار الوغلو والوفد المرافق له، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب.

وتم خلال الزيارة “مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات وتعزيز البرامج التدريبية بهدف رفع كفاءة أعضاء الشرطة بمختلف مكونات الوزارة”.

وعلى هامش الزيارة، “قُدمت عروض ميدانية تحاكي الواقع الافتراضي في مجال المهام الخاصة وتحرير الرهائن، وذلك بهدف إبراز جاهزية الفرق الأمنية واحترافيتها”.