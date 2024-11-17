نائب وزير الداخلية التركي يشارك بالاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية اللواء محمود سعيد، نائب وزير الداخلية التركي منير كار الوغلو والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، “تم عقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي التركي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم بحث سبل تعزيز ومتابعة التعاون الأمني بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال إنفاذ القانون والتدريب التي تم التوقيع عليها مؤخرًا في إسطنبول، بما في ذلك تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية والرفع من كفاءة الكوادر الأمنية”.

من جانبه، أعرب منير كار الوغلو، “عن تقديره لجهود وزارة الداخلية الليبية، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير الشراكة الاستراتيجية في المجال الأمني”.

الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي التركي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم بحث سبل تعزيز ومتابعة التعاون الأمني بين… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤