نائب وزير الدفاع الروسي يزور بنغازي ويلتقي «حفتر»

وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، اليوم الأربعاء، إلى مدينة بنغازي، في زيارة التقى خلالها مع خليفة حفتر.

وبحسب ما أفاد مكتب إعلام قوات حفتر، فقد بحث الجانبان سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي يناير الماضي، استقبل خليفة حفتر، بمقر قيادة قواته في الرجمة ببنغازي، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، والوفد المرافق له.

وكان يفكيروف قد قام في أغسطس 2023 بزيارة هي الأولى من نوعها إلى بنغازي بدعوة من حفتر، لبحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومسائل العمل المشترك الأخرى.