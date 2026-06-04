ناجي عيسى يتوّج بجائزة «محافظ العام 2026» في باريس

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن محافظه ناجي محمد عيسى توّج بجائزة “محافظ العام 2026” من اتحاد المصارف العربية، وذلك خلال القمة المصرفية والاقتصادية الأوروبية – العربية التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى تنظيم الحدث برعاية فخرية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة نخبة من قادة القطاع المالي والمصرفي عربيًا ودوليًا، حيث جاء الإعلان عن الجائزة تقديرًا لإسهامات المحافظ في دعم وتطوير القطاع المالي والمصرفي في ليبيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي والدولي.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن هذا التكريم يعكس اعترافًا بالنجاحات الاستراتيجية التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة المحافظ ومجلس إدارته، رغم ما وصفه بالتحديات الاستثنائية التي واجهت البلاد، مشيرًا إلى أن السياسات المتبعة أسهمت في الحفاظ على استقرار النظام المالي الليبي وضمان استمرارية العمل المصرفي.

وأعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبرًا الجائزة تقديرًا لجميع موظفي المصرف المركزي والمصارف التجارية العاملة في ليبيا، مشيدًا بجهودهم في دعم الاستقرار المالي.

وأكد المحافظ استمرار العمل على تعزيز الاستقرار وتطوير القطاع المصرفي الليبي، بما يسهم في رفع مكانة ليبيا إقليميًا ودوليًا.